Adana'da uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:42 Kaynak: AA
'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Yüreğir
ilçesindeki Çamlıbel
Mahallesi ile Seyhan
ilçesindeki Ova Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda F.M. (16), E.S. (18), F.Ç. (18) ve E.B. (21) ve O.K'yi (24) gözaltına aldı.
Şüphelilerin üstünde ve çevrede yapılan aramalarda 43 gram esrar, 12 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 575 lira ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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