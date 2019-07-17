Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda biri kadın 13 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram sentetik uyuşturucu ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:13 Kaynak: AA
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