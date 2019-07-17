Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin merkez Seyhan
ve Sarıçam
ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1'i kadın 13 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram sentetik uyuşturucu ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünde işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.