Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1'i kadın 13 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram sentetik uyuşturucu ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünde işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:27 Kaynak: AA
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