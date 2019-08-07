Adana'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Adana'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:55 Kaynak: AA
'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendiği Volkan B'nin (21) kullandığı aracı takibe alıp merkez Yüreğir
ilçesi Ulubatlı Hasan
Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada aracın bagaj kapağında iki pakette çok uyuşturucu hap bulundu.
Şüphelinin Seyhan
ilçesi Fatih Mahallesi
'ndeki evinde yapılan aramada da yatak odasındaki bazanın içinde 6 pakette uyuşturucu hap ele geçirildi. El konan 8 pakette toplam 40 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Volkan B, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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