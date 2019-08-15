Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Garip B. ve Cumali A'yı uyuşturucu satışı yaptıkları sırada yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 12,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:30 Kaynak: AA
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