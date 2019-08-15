Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Garip B. ve Cumali A'yı uyuşturucu satışı yaptıkları sırada yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 12,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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