Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 uzun namlulu otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, H.O. ve Emir D. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu otomotik silah ve bunlara ait mermilerle birlikte 9 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan H.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, Emir D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.