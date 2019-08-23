Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

17 dakika önce

Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 uzun namlulu otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirdi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 uzun namlulu otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, H.O. ve Emir D. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu otomotik silah ve bunlara ait mermilerle birlikte 9 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan H.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, Emir D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:34 Kaynak: DHA
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