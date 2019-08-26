Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'da eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram skunk ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adana'da eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu imal edilerek satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 11 kilogram skunk ve hassas terazi ele geçirdi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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