Adana'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Adana'da eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram skunk ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:00 Kaynak: AA
Adana'da eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu imal edilerek satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 11 kilogram skunk ve hassas terazi ele geçirdi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
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