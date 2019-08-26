Adana'da uyuşturucu operasyonu

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 11 kilogram skunk ve hassas terazi ele geçirdi.

Adana 'da eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram skunk ele geçirildi.

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