Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

48 dakika önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının kullandığı ileri sürülen otomobili D-400 kara yolunda durdurdu.

Otomobildeki R.G'nin 100 lira karşılığında M.A. ve O.T'den esrar aldığını söylemesi üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı ihbarı yapılan F.A. ise polis ekiplerince bindiği şehir içi yolcu minibüsünde gözaltına alındı. F.A'nın üzerinden 12 rulo esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden M.A. ve O.T. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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