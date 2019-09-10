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Adana'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yaklaşık 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan bazı adreslerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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