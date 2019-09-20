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Adana'da uyuşturucu operasyonu

31 dakika önce

Adana'da bir şüphelinin üzerinde 20,89 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adana'da bir şüphelinin üzerinde 20,89 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde, hareketlerinden şüphelendikleri H.C'nin (29) üzerinde arama yaptı.

Üzerinde, 20,89 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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