Adana'da uyuşturucu operasyonu
31 dakika önce
Adana'da bir şüphelinin üzerinde 20,89 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Adana'da bir şüphelinin üzerinde 20,89 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde, hareketlerinden şüphelendikleri H.C'nin (29) üzerinde arama yaptı.
Üzerinde, 20,89 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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