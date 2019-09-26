Adana'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Akdeniz Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

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