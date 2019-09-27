Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da bir evde 130 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 130 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar buldu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili A.D. ve kardeşi G. D. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.