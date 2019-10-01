Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'da polis, ihbar üzerine durdurduğu otomobilin koltuklarının altına yapılan gizli bölmede zulananmış 20 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Adana'da polis, ihbar üzerine durdurduğu otomobilin koltuklarının altına yapılan gizli bölmede zulananmış 20 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Erdal E.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Hassas burunlu dedekkör köpeği, Oscar'ın otomobile tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Polis aramada, aracın koltuk altına yapılan özel bölmede gizlenmiş 40 pakette 20 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturuculardan haberi olmadığını söyleyen arac sürücü Erdal E. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:51 Kaynak: DHA
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