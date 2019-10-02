Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 195,46 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde 195,46 gram eroin buldu.

Şüpheliler Nihat Can Ü. (21) ve Yusuf Can Ü. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.