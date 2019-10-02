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Adana'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bin 37 kök kenevir ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bin 37 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ormanlık alanlarda yasa dışı kenevir ekimi yapmak suretiyle uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, ormanlık alan içerisinde bin 37 kök kenevir bitkisi ile Y.A.ve M.A'nın kaldığı barakada bir kilogram kubar esrar ve362 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kenevir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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