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Adana'da uyuşturucu operasyonu

29 dakika önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.

Baskınlarda, narkotik köpeği ile şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinden önlem aldı.

Gözaltına alınan 16 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekip, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:03 Kaynak: AA
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