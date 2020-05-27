Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 6'sı ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi, Şakirpaşa ve Reşatbey mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis adreslere yaptığı baskında 997 hap, 210 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 550 lira para ele geçirdi. Uyuşturucu sattığı öne sürülen Oktay Y. (26), Ramazan A. (24), Adil T. (35), Ali E. (41), Emrah S. (40), Fırat D. (39) ve Halil A.'yı (34) gözaltına alındı.



Zanlılardan Oktay Y. tutuklanırken, diğer zanlılar ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA