Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Öte yandan, asayiş olayları kapsamında aranan 10 kişi yakalandı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 7'si ise serbest bırakıldı. Bu olaylarda 9 adet motosiklet, 3 adet küçükbaş hayvan, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. - ADANA

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı ise serbest bırakıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında 3-10 Temmuz tarihleri arasında operasyon yapıldı. Operasyonda 7 kilo 510 gram esrar, bin 573 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana 'da düzenlenen operasyonda 7 kilo esrar maddesi ve bin 573 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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