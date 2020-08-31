Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

ADANA'da, polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde, radyo ve klima paneli arkasına gizlenmiş 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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