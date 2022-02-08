Üye Girişi
Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonu

08.02.2022 11:32
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesinde ikamet eden bazı şahısların evlerinde uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 122 adet sentetik hap, 10 gram metamfetamin 12 adet kenevir bitkisi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 bin 920 adet makaron, 10 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 32 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:39:36. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement