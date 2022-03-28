Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

28.03.2022 10:09
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da evinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da evinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesinde ikamet eden S.Ş. isimli şahsın ikametinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 174 kök boyları 3-60 cm arasında değişen kenevir bitkisi, 31 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli S.Ş. gözaltına alındı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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