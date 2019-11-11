Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam ve Yeşiloba mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyonda Organize Sanayi Bölgesinde Ahmet Y. isimli zanlı 102.04 gram metanfetamin ile yakalandı. Sarıçam Mahallesindeki operasyonda ise Hikmet C. isimli zanlı 20.9 gram metanfetamin ile yakalandı. Yeşiloba Mahallesinde ise Yalçın T.(27), Bülent E. ve Murat A.11.50 gram metanfetamin ile yakalandı. Zanlıların üzerinden ise bin 460 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Ahmet Y., Hikmet C. ve Yalçın T. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediyeden kovuldu, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu
KADES ile hayatı kurtulan kadınlar deneyimlerini paylaştı: Olmasaydı öldürülecektim Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti Uyuşturucu kullanan kiracılar ev sahibini bıçakladı eşi ve çocuğunu dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]