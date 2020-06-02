Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar ve 5 bin 140 lira para bulundu.

Ekiplerin takibe aldığı V.D, U.Ş, A.Ş.Ö, S.K. ve İ.K, uyuşturucu satışı yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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