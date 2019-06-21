Adana'da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı (2)
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37'Sİ YAKALANDIAdana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 37'si gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
37'Sİ YAKALANDI
Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 37'si gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 749 uyuşturu hap, 100 adet 6 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 1,90 gram eroin, 3,1 gram toz esrar, 104,05 gram baskı esrar, 153 gram esrar, 10,47 gram skunk, 12 regapen hap, 48 ecstasy hap, 1 av tüfeği ve 27 fişek ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, 21 kişinin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği bildirildi.
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