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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı (2)

2 saat önce

37'Sİ YAKALANDIAdana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 37'si gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı (2), System.String[]

37'Sİ YAKALANDI
Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 37'si gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 749 uyuşturu hap, 100 adet 6 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 1,90 gram eroin, 3,1 gram toz esrar, 104,05 gram baskı esrar, 153 gram esrar, 10,47 gram skunk, 12 regapen hap, 48 ecstasy hap, 1 av tüfeği ve 27 fişek ele geçirildi. 
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, 21 kişinin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği bildirildi.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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