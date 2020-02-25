Adana'da uyuşturucu operasyonu 40 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu 40 kişi hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi hakkında gözaltı kararıADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu 40 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi hakkında gözaltı kararı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 40 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.Kent merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 40 şüphelinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 41 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
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