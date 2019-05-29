Son Dakika Haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son Dakika Güncel Haber

ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI

1 saat önce

ADANA'da polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda biri kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda biri kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Diğer şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteğiyle önceden tespit edilen evlere eş zamanlı olarak girildi. Biri kadın toplam 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evlerde özel eğitimli narkotik köpekler yardımıyla arama yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:34 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı Binali Yıldırım'dan göçmenlerle ilgili dikkat çeken mesaj: Güvenlik sorunu oluşturursa kulağından tutar atarız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 08:55:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]