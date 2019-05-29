Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
1 saat önce
ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda biri kadın 5 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:40 Kaynak: DHA
ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda biri kadın 5 kişi, gözaltına alındı.
İl Emnniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Diğer şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteğiyle önceden tespit edilen evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Adana
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