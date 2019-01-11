Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı
1 saat önce
ADANA'da polisin yaptığı operasyonlarda 10 kilo 250 gram eroin ile 21 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi, uyuşturucu sattığı öne sürülen 55 kişi gözaltına alındı.
ADANA'da polisin yaptığı operasyonlarda 10 kilo 250 gram eroin ile 21 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi, uyuşturucu sattığı öne sürülen 55 kişi gözaltına alındı.
İl Emnniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Ekipler, Seyhan
, Yüreğir
ve Sarıçam
ilçeleri'nde bulunan mahallelerde sokak satıcılarının evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda toplamda 21 bin 816 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 55 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada ise aracın gizli bölmelerine zulalanmış 33 ayrı paket içinde toplam 10 kilo 250 gram eroin bulundu. Araç
sürücüsü ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis
her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:14 Kaynak: DHA
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