Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı

1 saat önce

ADANA'da polisin yaptığı operasyonlarda 10 kilo 250 gram eroin ile 21 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi, uyuşturucu sattığı öne sürülen 55 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı, System.String[]
ADANA'da polisin yaptığı operasyonlarda 10 kilo 250 gram eroin ile 21 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi, uyuşturucu sattığı öne sürülen 55 kişi gözaltına alındı.

İl Emnniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Ekipler, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri'nde bulunan mahallelerde sokak satıcılarının evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda toplamda 21 bin 816 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 55 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada ise aracın gizli bölmelerine zulalanmış 33 ayrı paket içinde toplam 10 kilo 250 gram eroin bulundu. Araç sürücüsü ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:14 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ezhel'in 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu

Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu! Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:20:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]