Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı kararı

1 saat önce

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 58 kişiye yönelik, polis operasyon düzenledi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı kararı, System.String[]
ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 58 kişiye yönelik, polis operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, baskın sırasında evinin çatısından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, havaya ateş açılarak yakalandı.
? Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 58 kişinin adresini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, belirlenen 60 eve baskın yapıldı. Direnişin yaşanılabileceği bazı evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. 
ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir eve yapılan baskın sırasında hakkında yakalama kararının bulunduğu şüpheli, özel harekat polislerinin evin önüne geldiği  sırada çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis havaya ateş açınca kaçmayı bırakan şüpheli, gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli, polisleri görünce korktuğunu ve hakkında 20 yıl hapis kararı bulunduğu için kaçtığını söyledi.
Operasyonda, hakkında yakalama kararının bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, farklı cinslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:53 Kaynak: DHA
Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü! Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 09:17:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]