Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - ADANA

Operasyonda 1.530 gram sentetik bonzai maddesi, 1 gram eroin maddesi, 6 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 69 adet uyuşturucu hap ve 1.290 TL para ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik adli makamlardan alınan karara istinaden İmamoğlu ilçesinde operasyon yapıldı.

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