Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

40 dakika önce

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin daha önceden belirlenen adreslerine şafak vakti baskın yapan ekipler, 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise, 5 kilo 136 gram skunk, 309 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
 


 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
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