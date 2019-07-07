Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Adana
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Yüreğir
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Gürselpaşa, Denizli
, Hürriyet
, Gülbahçesi, Kazım Karabekir
, Çamlıbel
ve Yunus Emre mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda da 3 kilo 128 gram esrar, 90 gram eroin, 20 uyuşturucu hap, 25,62 gram skunk, 331 uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi.