Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Gürselpaşa, Denizli, Hürriyet, Gülbahçesi, Kazım Karabekir, Çamlıbel ve Yunus Emre mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda da 3 kilo 128 gram esrar, 90 gram eroin, 20 uyuşturucu hap, 25,62 gram skunk, 331 uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:31 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 11:58:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]