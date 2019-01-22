Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
25 dakika önce
ADANA'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si kadın, 9 kişiyi yakaladı.
ADANA'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si kadın, 9 kişiyi yakaladı. Adana
emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı şok baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 5 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 500 gram skunk, 4 bin 200 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışında elde edilen 71 bin lira ile 1 ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:52 Kaynak: DHA
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