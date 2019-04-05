Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından ilçede belirlenen adreslere jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:15 Kaynak: AA
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