Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından ilçede belirlenen adreslere jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.


Adreslerdeki aramada, 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:47:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]