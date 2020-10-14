Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Polis, adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adreslerde, 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle, tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

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