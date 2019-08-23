Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu; 9 kilo esrar ele geçirildi
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Adana'da uyuşturucu operasyonu; 9 kilo esrar ele geçirildi

2 saat önce

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uzun namlulu 4 otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu; 9 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uzun namlulu 4 otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde, H.O. ve Emir D. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 4 uzun namlulu otomatik silah ve bunlara ait mermilerle birlikte 9 kilo esrar ele geçirildi. H.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, Emir D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
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