Adana'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltında
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 40 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 40 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin evlerini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 40 şüpheli için yakalama kararının çıkartmasının ardından sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:44 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı