Operasyon kapsamında şüpheli Savaş T.'nin, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evine baskın yapan polis, kapının açılmaması üzerine duvardan atlayıp, bahçeye girdi. Savaş T.'nin eşi D.T. de 2 katlı evin kapısını çalan polisleri, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz" diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını manivelayla açıp, içeri girdi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da uyuşturucu operasyonu! Eşi kapıyı açmamak için inat ederken çatıdaki Hint kenevirlerini söktü! - Son Dakika

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