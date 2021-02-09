Adana'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınması kararı alındı.
Başsavcılık, yapılan çalışmalarla suça iştirak ettiği değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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