Üye Girişi
Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı

07.02.2022 18:01
Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 129 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 129 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 31 Ocak-6 Şubat'ta çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Operasyon ve uygulamalarda 129 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 kilo 750 gram esrar, 136 gram eroin, 1 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 1341 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 114'ü serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 18:07:27. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement