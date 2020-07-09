Adana'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 43 kilo 450 gram esrar, 4 kilo 100 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 43 kilo 450 gram esrar, 4 kilo 100 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, daha önce polisten gizlemek için bir evin ahırına gömüldüğü tespit edilen uyuşturucu maddelerin, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki bir eve getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Murat İ.'ye (28) ait eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 43 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, Murat İ. gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde uyuşturucu taşındığı belirlenen aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 4 kilo 100 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Araçtaki Mehmet Can Ç. (22), Adem G. (18) ve Fuat K. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:49 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
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