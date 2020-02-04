Adana'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklamaADANA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i Afganistan uyruklu, 5 kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

ADANA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i Afganistan uyruklu, 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 3'ü Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 146 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap, 825 gram esrar, 920 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edilen 71 bin 390 liraya el kondu.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i Afganistan uyruklu 5 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Afganistan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
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