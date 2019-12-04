Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin, 17 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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