Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklamaAdana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Diyarbakır, Bingöl ve İstanbul'da uyuşturucu satışı yapan 40 şüpheliyi belirledi. Polis, teknik ve fiziki takibe aldığı uyuşturucu satıcılarının, takibe takılmamak için '20 liralık tel kadayıf getir', 'Çay içmek ister misin" şeklinde şifreli konuştukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle teslim ettiği, parayı da aynı yöntemle aldıkları tespit edildi. Takibin ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, 8 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ruhi A., Azad C., Halil S., Cemalettin E., Selahattin Y., Selehattin D., Alaettin Ç., Halis Ç., İntikam G., Ferhat K., Murat O., Arif A., Şahin Ö. ve Mehmet S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Fatma B. ve Ferhat O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aranan 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:21 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama - Son Dakika
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