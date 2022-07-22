Operasyonda, 169,63 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 44,61 gram sentetik uyuşturucu, 44 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 5 av tüfeği ile 31 mermi ele geçirildi, M.D'nin de arasında olduğu şüphelilerden 18'i yakalandı.

Bu kapsamda, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çevresi yüksek duvarlarla çevrili ve köpekle korunan merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapıldı. Ekipler, kapının açılmasıyla karşılarına çıkan şüpheli M.D'yi (54) gözaltına aldı. Ekipler, evin avlusunda toprağa ekili Hint kenevirleri buldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.