Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

22.12.2020 09:57

Son dakika haber: Adana polisinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar ve 6 silah ele geçirildi.

Adana polisinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar ve 6 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizli Mahallesi'nde 3 adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adreslere baskın yaptı. Bu arada, bir adreste polisi gören zanlılar kaçmaya çalıştı ancak polis zanlıları kısa süren kovalama sonrası yakaladı. Polis 3 adreste 12 zanlıyı gözaltına alırken, 3.5 kilo esrar, 3 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirdi. Polis zanlıları Denizli Polis Merkezine götürerek sorguya aldı.

Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında uyuşturucu satmadıklarını ileri süren zanlılardan biri, "Ben çay içmeye geldim, işte arkadaşlara sorun" diye yanıt verdi.

Basın mensubunun ise "ev sahibi sizi tanımıyor, neden polisten kaçtınız" sorusu üzerine zanlı bu kez de "polisler havaya ateş açtı korkup o yüzden kaçtık" dedi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, 1 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı. - ADANA

Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Silah, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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