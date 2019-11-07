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Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, deponun bitişiğindeki arsada çalılıkların arasına gizlenmiş 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan Rıdvan Ö. (28) ve Deniz B. (29), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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