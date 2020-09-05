Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler Esengül A. (37) ve Hayrettin O. (34) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 16,46 gram sentetik uyuşturucu, 3,16 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

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