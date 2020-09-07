Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Zafer Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 258 gram esrar, teneke kutulara ekilmiş 30 kök Hint keneviri ile 14 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.
Evdeki iki şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:37 - Kaynak: AA
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