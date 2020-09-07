Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Evdeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 258 gram esrar, teneke kutulara ekilmiş 30 kök Hint keneviri ile 14 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Zafer Mahallesi 'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adana 'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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