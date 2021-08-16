Üye Girişi
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

16.08.2021 19:48
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güveloğlu ve Akpınar mahallelerinde A.B. ve İ.A'nın ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 618 tabanca fişeği ve 11 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda A.B. ve İ.A. gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi 19:51 Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin 19:25 Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi 18:53 Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi
Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı 18:10 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı 17:55 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:37 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü 16:25 "Çay soğuk" cinayetinde ifadeler çelişti! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka konuştu

Son Dakika Haberleri
18:44 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu
18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gol yağmuru! Fırtına lige müthiş başladı Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gol yağmuru! Fırtına lige müthiş başladı         
20:06
Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim         
19:46
Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz         
19:05
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu         
18:35
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı         
18:07
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
İntihar girişiminde bulunan vatandaşı film izler gibi izlediler İntihar girişiminde bulunan vatandaşı film izler gibi izlediler         
16:33
ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu         
16:16
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti         
15:42
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 20:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement